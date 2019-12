11:25 Uhr

15.000 Euro Schaden: 41-Jähriger passt beim Abbiegen nicht auf

Beide Autos mussten nach einer Kollision an der A8-Auffahrt bei Sulzemoos abgeschleppt werden. Verletzt wurde keiner der beteiligten Fahrer.

Am Dienstag,gegen 20:20 Uhr fuhr ein 41-jähriger Münchner mit seinem Citroen auf der Staatsstraße von Sulzemoos in Richtung Einsbach. An der Autobahneinfahrt zur A8 in Richtung München bog der Mann links ab, übersah dabei laut Polizei einen entgegenkommenden Opel und es kam zur Kollision.

Nach Unfall: Beide Autos mit Totalschaden

Die 58-jährige Opel Lenkerin aus Wiedenzhausen sowie der Unfallverursacher blieben unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15000 Euro. (AN)

