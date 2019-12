vor 41 Min.

18 Fieranten auf dem Markt

In Pöttmes fand der Nikolausmarkt statt.

Nikolaus beschenkt Kinder in Pöttmes

Zuckerwatte, gebrannte Mandeln, aufblasbare Traktoren, warme Mützen, Taschen und Rucksäcke, ein mächtiger Weihnachtsbaum, Big-Band-Sound der Pukas Musiker und dazwischen eine sehr überschaubare Laufkundschaft.

Der Pöttmeser Nikolausmarkt war zwar mit 18 Fieranten relativ gut aufgestellt, dennoch kam zunächst nur wenig heimelige, weihnachtliche Stimmung auf.

Für Abwechslung sorgte der Nikolaus, der am frühen Nachmittag in der Pferdekutsche auf den Marktplatz einbog. Als kleinen Vorgeschmack auf den echten Nikolaustag am kommenden Freitag bescherte der Mann die Kleinen mit allerhand Leckereien, bevor er unter Gebimmel und Pferdegetrappel wieder davonfuhr. (vj)