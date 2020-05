vor 57 Min.

19-jähriger Autofahrer brettert betrunken über Kreisverkehr

Ein 19-jähriger Autofahrer hat in der Nacht zum Sonntag in Aichach einen Unfall gebaut. Ihm wurde ein Kreisverkehr zum Verhängnis.

Ein 19-jähriger Autofahrer hat in Aichach nach Polizeiangaben in betrunkenem Zustand einen Unfall gebaut. Er bretterte über die Verkehrsinsel eines Kreisverkehrs.

Ein 19-jähriger Fahranfänger hat in der Nacht zum Sonntag in Aichach einen Autounfall gebaut. Er war gegen 3.20 Uhr vom Bahnhof in Richtung Augsburger Straße unterwegs.

Wie die Polizei mitteilte, überfuhr er an der Franz-Beck-Straße die Verkehrsinsel und schleuderte danach unkontrolliert mit seinem BMW gegen die Randsteine beider Straßenseiten. Gegenüber des Seniorenheims „Haus an der Paar“ blieb der Wagen schließlich stehen.

Alkoholtest nach Unfall in Aichach ergibt Wert von 0,98 Promille

Als die Polizei eintraf, stand der junge Mann unter Schock. Er und sein Beifahrer blieben unverletzt. Die Beamten bemerkten nach Polizeiangaben jedoch deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,98 Promille. Seinen Führerschein musste der junge Mann abgeben. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Am Auto entstand ein Schaden von 5000 Euro. (nsi)

