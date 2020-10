17:00 Uhr

20-Jähriger fährt mit Auto gegen einen Gartenzaun

Ein Autofahrer kommt in Unterweilenbach im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen von der Straße ab. Der 20-Jährige prallt daraufhin gegen einen Gartenzaun.

Ein 20-Jähriger ist am Donnerstag im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen von der Straße abgekommen und gegen einen Gartenzaun geprallt. Der junge Mann fuhr gegen 6.40 Uhr auf der Staatsstraße 2050 von Schrobenhausen Richtung Dachau. Im Aresinger Ortsteil Unterweilenbach kam er bei einer Linkskurve von der Straße ab und prallte gegen einen Gartenzaun.

Polizei: Fahrer musste ins Krankenhaus

Der Fahrer wurde dabei verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. An seinem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Der Schaden am Zaun beläuft sich auf etwa 1000 Euro. (mswp)

