2020: Perfekte Ferien – dahoam!

Kommentar

Da soll noch einer sagen, in Aichach ist nichts los. 2020 ist mit der Bayerischen Landesausstellung und dem umfangreichen Rahmenprogramm und den vielen anderen Veranstaltungen im Wittelsbacher Land über die wir am Wochenende auf einer Sonderseite berichtet haben sowieso ein Ausnahmejahr. Auch wer sich nicht so sehr für Geschichte interessiert, kommt heuer vor der Haustüre auf seine Kosten. Und wer das Wort Flugschämen im Hinterkopf hat, aber immer mit einer zurechtgelegten Ausrede verdrängt, könnte in diesem Jahr einfach mal Ferien zu Hause machen. Sehr günstig, klimaneutral, unterhaltsam, erholsam.

Ende Juli kommt die BR-Radltour in der Stadt. Da ist ein kostenloses Open-Air mit einem in der Regel sehr bekannten Künstler angesagt. Am Wochenende darauf pulsiert das Stadtfest und eine Woche später ist das zweite Stereostrand-Festival. Und dazwischen? Einfach mal die Natur und das Wittelsbacher Land erkunden. Oft müssen einem ja Fremde sagen, wie schön es daheim ist. Das ist in Aichach nicht anders als anderswo. Auch die Radler aus ganz Bayern haben bei den früheren Besuchen Gefallen am Städtchen und der Umgebung gefunden. Wenn jetzt noch das Wetter passt, dann wird es ein perfekter Urlaub – dahoam!

