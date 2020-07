05.07.2020

21-Jähriger wird bei Aichach von Zug erfasst

Schwerste Verletzungen hat ein 21-Jähriger erlitten, der am Freitag bei Aichach (Tränkmühle) von einem Zug erfasst wurde.

Unfall beim Aichacher Stadtteil Sulzbach: Am Bahnübergang bei der Tränkmühle wird ein Mann von einem Zug der Paartalbahn erfasst. Er wird schwerst verletzt.

Schwerste Verletzungen hat ein 21-jähriger Mann erlitten, der am Freitag nahe dem Bahnübergang bei der Tränkmühle bei Sulzbach (Stadt Aichach) von einem Zug auf der Paartalbahnstrecke erfasst wurde. Das bestätigte am Sonntag die Bundespolizei in Nürnberg auf Nachfrage unserer Redaktion.

Der Mann hörte Musik über Kopfhörer

Laut Bundespolizei war der junge Mann kurz nach 12 Uhr zu Fuß am rechten Schienenstrang unterwegs. Weil er nach Polizeiangaben Kopfhörer zum Musikhören trug, hörte er offenbar den Warnpfiff des herannahenden Zuges der Bayerischen Regiobahn ( BRB) offenbar zu spät. Sein Versuch, noch die Richtung zu ändern, sei zu spät gewesen, so ein Sprecher der Bundespolizei.

Rettungshubschrauber bringt den Mann in die Uniklinik

Der Triebwagen erfasste den jungen Mann. Der 21-Jährige, der aus dem Landkreissüden stammt, erlitt schwerste Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in die Uniklinik Augsburg. Zu seinem Gesundheitszustand konnte der Polizeisprecher am Sonntag keine näheren Angaben machen.

Die Reisenden in dem Zug der BRB, der von Augsburg kommend in Richtung Aichach und Ingolstadt unterwegs war, blieben unverletzt. Die Bahnstrecke war für mehrere Stunden gesperrt. (bac)

