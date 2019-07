18.07.2019

220 Eichen sind frei von Raupen

Behandlung der Bäume gegen Eichenprozessionsspinner ist in Pöttmes erfolgreich. Das ist nicht das einzige Thema im Bauausschuss

Er ist eine Gefahr für die Eichen, aber auch für die Menschen: der Eichenprozessionsspinner. Die Brennhaare der Raupen enthalten ein Nesselgift, das zu Reizungen an Mund- und Nasenschleimhäuten führen und Bronchitis auslösen kann. Auch Pöttmes hat dem Schädling deshalb den Kampf angesagt. Mit Erfolg.

Wie Bauamtsleiter Stefan Wolf auf Anfrage erläuterte, informierte er den Bauausschuss am Dienstag, dass eine Firma Bäume im Gemeindegebiet vorbeugend behandelt hat. Die Fachleute behandelten im Mai vor allem im Bereich von Spielplätzen, Kindergärten, Schule und öffentlichen Parkanlagen etwa 220 Eichen mit einem ökologischen Biozid mithilfe eines Vernebelungsverfahrens. Später zeigte sich, dass alle behandelten Bäume frei von Spinnerraupen war. Pöttmes erwartet allerdings, dass sich das Aufkommen des Schädlings in den nächsten Jahren weiter verstärken wird. Deshalb wird nun überlegt, ob sich der Markt eine eigene Sprühkanone anschaffen soll.

Ein Heimatmuseum im Kaschenbauer-Anwesen in Pöttmes liegt momentan in weiter Ferne. Auch wenn sich der Gemeinderat vor einem Jahr gegen die auf 1,2 Millionen Euro teure Sanierung ausgesprochen hat, lebt die Idee weiter. Bürgermeister Franz Schindele berichtete unserer Zeitung, dass er den Bauausschuss am Dienstag über eine Initiative von Kulturreferentin Ludwiga Baronin Herman informiert hat. Die Referentin hat demnach mit der Universität Augsburg Kontakt aufgenommen. Vorstellbar ist derzeit, dass Studenten im Rahmen einer Semesterarbeit ein Nutzungskonzept für das Gebäude erarbeiten, das nicht auf ein Museum beschränkt ist. Momentan untersuchen Fachleute laut Schindele einfach statische Maßnahmen, um die Nutzung eines Raumes für Vereine zu ermöglichen. Zuvor muss dazu aber die Untere Denkmalschutzbehörde gehört werden. Das trifft auch auf die ebenso ins Auge gefasste Ausbesserung der Putzschäden an der Fassade zu.

Ein Lastwagen hat im März die Bushaltestelle am Maibaum in Handzell versehentlich kaputt gefahren. Die Versicherung übernimmt 3800 Euro. Ein neues Wartehäuschen kostet aber 7500 Euro. Das Bauamt will nun Kontakt mit der Rechtsschutzversicherung der Gemeinde aufnehmen. Denn Wolf ist die angebotene Summe eindeutig zu niedrig.

Das neue Kinderhaus Klapperstorch hat mehr Verkehr in den Schorner Weg gebracht. Das gefällt den Anliegern nicht unbedingt. Die Gemeinde will die Situation nun entzerren. Der Bauausschuss beschloss laut Wolf, an der Unterfeldstraße vor dem Abzweig des Schorner Weges sechs Längsparkplätze anzulegen. Sie werden aufgeschottert und als reine Eltern-Kind-Stellplätze deklariert.

Das Bayernwerk kann nicht ausreichend Strom für die geplanten Doppelhäuser auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei in Handzell liefern. Eine neue Leitung von Mandlach soll Abhilfe schaffen. Dafür entsteht bei der neuen Wasserwachtstation ein neues Trafohäuschen. Das alte am Fischerstüberl wird dann samt Freileitung abgebaut.

Was kostet es, den Feldweg zur ehemaligen Handzeller Kläranlage auf gut 100 Metern zu asphaltieren? Das wird eruiert, bevor über einen entsprechenden Antrag entschieden wird.

Für die Bebauungspläne „Immendorf Nord-Ost“, „Bei der Mittermühle“ und „Am Schindergraben“ fasste der Ausschuss die Satzungsbeschlüsse. (jca)

