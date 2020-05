11:00 Uhr

2500 Euro Schaden: Unbekannter beschädigt BMW und flieht

Ein Unbekannter beschädigt auf einem Supermarktparkplatz in Aichach einen BMX und fährt einfach weg. Der Schaden ist hoch.

Ein Unbekannter fuhr am Mittwoch zwischen 18 und 18:45 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Franz-Beck-Straße in Aichach einen geparkten BMW an und beschädigte diesen am Heck.

Fahrerflucht: 2500 Euro Schaden

Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aichach unter Telefon 08251/8989-0 entgegen. (AZ)

