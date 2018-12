21.12.2018

39 Jahre lang betreute Franziska Hofmann Hollenbachs Kinder

Über 39 Jahre lang war Franziska Hofmann zuerst als Erzieherin und zuletzt mehr als acht Jahre lang als Leiterin am Hollenbacher Kindergarten beschäftigt. Kürzlich wurde sie offiziell in der Kindertagesstätte St. Ulrich, wie die Einrichtung inzwischen heißt, in den Ruhestand verabschiedet. Gekommen waren neben aktuellen und früheren Kolleginnen viele weitere Weggefährten.

Unter ihnen Dekan Stefan Gast als Vertreter des Trägers, der katholischen Kirchenstiftung St. Peter und Paul, Bürgermeister Franz Xaver Ziegler und dessen Vorgänger Johann Riß und Rupert Reitberger, Schulrektor Peter Leischner sowie Kirchenpfleger Alfons Huber. Gast lobte Hofmann als eine Frau, die ihr Herz am rechten Fleck habe und immer geradeheraus ihre Meinung sage: „Sie haben viel Gutes und Segensreiches bewirkt und waren mitverantwortlich, dass die unzählig vielen Kinder viele Sternstunden erleben durften.“ Bürgermeister Ziegler erinnerte sich noch gut an seine Kinderzeit und „Fräulein Fanny“. Er hob die Verdienste der Rehlingerin um ganze Generationen von Hollenbacher Kindern hervor.

Hofmann freute sich über die Worte und gab die Komplimente zurück: „Ich bin mit Hollenbach sehr verbunden und war sehr gerne dort. Aber ich freue mich jetzt auch auf meinen neuen Lebensabschnitt“, sagte sie. Zum Abschied gab’s reichlich Blumengrüße, vom Elternbeirat einen Fotoband mit vielen ehemaligen und inzwischen erwachsenen Kindergartenkindern. Etwas Besonderes hatten sich Kirchenstiftung und Gemeinde für Franziska Hofmann als Präsent einfallen lassen. Sie ließen von der Motzenhofener Zimmerei Sauerlacher extra ein „Austragsbankerl“ schreinern. Das Foto zeigt die verabschiedete Kindergartenleiterin eingerahmt von Bürgermeister Franz Xaver Ziegler (links) und Dekan Stefan Gast (rechts) beim Probesitzen auf ihrer neuen Holzbank. (mika)

