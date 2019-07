50 Meter ohne Führerschein: Rentner muss ins Gefängnis

Plus Es sind nur 50 Meter, die ein Rentner ohne Führerschein mit dem Auto fährt. Beim Prozess in Aichach werden ihm allerdings seine Vorstrafen zum Verhängnis.

Nur für 50 Meter setzte sich ein 77-Jähriger aus Aichach im August vergangenen Jahres hinter das Steuer eines Autos. Ein folgenschwerer Leichtsinn, der ihn nun ins Gefängnis bringt. Denn bereits im Mai 2017 hatte das Landratsamt seinen Führerschein eingezogen. Wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis musste sich der Rentner deshalb vor dem Aichacher Amtsgericht verantworten. Amtsrichter Walter Hell verurteilte ihn schließlich zu einer Gefängnisstrafe.

Der Rentner gibt die Schwarzfahrt auf einem Supermarktparkplatz zu

Der 77-Jährige gab zu, dass er die kurze Strecke auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Aichach gefahren war. Der Wagen sei zugeparkt gewesen und er habe der „unbekannten Person“, die laut seinem Verteidiger Stephan Eichhorn das Auto zu dem Parkplatz gefahren hatte, beim Ausparken helfen wollen. Der Rentner parkte nicht nur aus, sondern fuhr auch noch die rund 50 Meter bis zur Ausfahrt des Parkplatzes, wo die „unbekannte Person“ sich dem Verteidiger zufolge wieder hinter das Steuer setzte.

Auf diesen paar Metern sah ihn ausgerechnet eine Mitarbeiterin der Führerscheinstelle am Landratsamt. Sie erinnerte sich, dass die Fahrerlaubnis des Rentners eingezogen worden war und informierte die Polizei. Dort gab der Rentner alles zu. „Die paar Meter sind doch nicht so schlimm“, habe der 77-Jährige gesagt, erinnerte sich der Polizeibeamte vor Gericht. Außerdem hatte er dort auch erzählt, dass er allein unterwegs gewesen wäre.

Im März stand der Rentner zuletzt vor Gericht

Dass er nur ein paar Meter gefahren war, wertete Staatsanwältin Beate Schauer noch zugunsten des Angeklagten. „Dann hört es aber auch schon auf“, sagte sie. Denn der 77-Jährige hat nicht nur eine Reihe von Vorstrafen – darunter auch zwei wegen Fahrens ohne Führerschein. Er war im März 2018 außerdem wegen falscher Versicherung an Eides statt zu einer fünfmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Schauer wertete sie als einschlägig, denn auch damals war es um den Führerschein des Rentners gegangen. Er hatte im März 2018 versucht, sich bei der Führerscheinstelle mit einer Lüge Ersatzpapiere zu beschaffen: Er behauptete, seinen Führerschein verloren zu haben. Und zwar zwei Monate, bevor das Amt wegen zu vielen Punkten in Flensburg die Fahrerlaubnis des Angeklagten einzog und für ein Jahr sperrte. Für Schauer kam deshalb „unter keinen Umständen“ eine Bewährungsstrafe in Frage. „Es ist an der Zeit, dass er die Folgen seines Handelns zu spüren bekommt.“ Die Staatsanwältin plädierte für fünf Monate Haft.

Amtsrichter Hell kritisiert: An Uneinsichtigkeit kaum zu überbieten

Es sei tatsächlich schwer, ein vernünftiges Plädoyer zu halten, das ein anderes Ergebnis bringe als das, was die Staatsanwältin beantragt hatte, gab Verteidiger Eichhorn zu. Mit Hinweis auf das Alter seines Mandanten bat er das Gericht um ein Urteil, das den 77-Jährigen nicht ins Gefängnis bringt. Bei einer Haftstrafe würde auch die Bewährungsstrafe verfallen und der Rentner müsste die fünf Monate ebenfalls absitzen.

Amtsrichter Hell schloss sich jedoch dem Standpunkt der Staatsanwaltschaft an. „Wer nicht hören will, muss fühlen“, sagte er und fuhr fort: „An Uneinsichtigkeit kann man Sie kaum überbieten.“ Eine Bewährungsstrafe kam deshalb auch für Hell nicht in Frage. „Ich darf nicht so lange warten, bis Sie irgendwann jemanden zusammenfahren.“ Er verurteilte den Angeklagten wegen vorsätzlichem Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu fünf Monaten Haft.