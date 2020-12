11:05 Uhr

59-Jähriger in Schrobenhausen ohne Führerschein unterwegs

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Schrobenhausen hat die Polizei einen 59-jährigen Pfaffenhofener erwischt, der ohne Führerschein unterwegs war.

Von Max Kramer

Wenig Glück hatte am späten Montagabend ein 59-jähriger Pfaffenhofener Autofahrer, als er mit seinem Opel in Schrobenhausen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Die Beamten stellten gegen 23 Uhr bei der Kontrolle in der Regensburger Straße fest, dass der Mann ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Die zuständige Fahrerlaubnisbehörde hatte angeordnet, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen werden solle.

Ohne Führerschein in Schrobenhausen: 59-Jährigen erwartet Strafverfahren

Als sie dies festgestellt hatten, hinderten die Polizisten den 59-Jährigen am Weiterfahren und stellten seinen Führerschein sicher. Nicht nur, dass der Mann nun keinen Führerschein mehr hat - wie die Polizeiinspektion Schrobenhausen mitteilt, erwartet ihn zusätzlich auch ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

