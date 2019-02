vor 44 Min.

60 Jahre bei Jägerblutschützen

Bei dem Handzeller Verein gibt es besondere Ehrungen

Ihre Generalversammlung hielten die Handzeller Jägerblutschützen im Gasthaus Jägerwirt ab. Neben Ehrenmitglied Heini Sauerlacher sowie Jugendschützenkönig Philipp Obeser konnte Schützenmeister Herbert Hackenberg auch Gauschützenmeister Alois Helfer begrüßen.

Über den gesellschaftlichen Bereich berichtete Schriftführerin Julia Fehrer. Der Verein nahm am Volksfestauftakt in Pöttmes teil. Das alljährliche Stadelfest war gut besucht. Es findet auch in diesem Jahr statt: am 27. Juli. Beim Handwerkermarkt in Handzell waren die Jägerblutschützen für die Bewirtung zuständig.

Sportleiter Georg Witzenberger zeigte sich in seinem Bericht insgesamt zufrieden mit den sportlichen Leistungen der sechs Luftgewehrmannschaften und einer Luftpistolenmannschaft. Kassenwart Joachim Kruck berichtete von einem deutlichen Plus in der Kasse, wobei neben den Veranstaltungen die regelmäßig stattfindenden Altpapiersammlungen einen wesentlichen Beitrag leisten.

Gauschützenmeister Alois Helfer nahm mit Schützenmeister Herbert Hackenberg einige Ehrungen vor: Für 60-jährige Vereinstreue wurde Heini Sauerlacher ausgezeichnet. Von diesen 60 Jahren war das Ehrenmitglied 48 Jahre als Kassenwart tätig. Für 50 Jahre Vereinstreue wurde Ludwig Sauerlacher ausgezeichnet. Für 40 Jahre geehrt wurden Hanni Sauerlacher sowie Josef Golling, der sich um die Vereinschronik kümmert und die ersten hundert Jahre des im Jahre 1905 gegründeten Vereins in einem Buch zusammengestellt hat. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Sabine Fehrer, Johannes Fehrer, Georg Witzenberger und Thomas Lohner geehrt. Das Gauehrenzeichen in Silber erhielten Laura Meier, Kilian Graser und Philipp Obeser.

Zum Abschluss bedankte sich Schützenmeister Herbert Hackenberg bei allen Freunden, Gönnern und Spendern des Vereines. (AN)

