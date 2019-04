vor 37 Min.

66-jähriger Motorradfahrer stürzt auf Ölspur

Ein Unbekannter hinterließ eine ein Kilometer lange Ölspur vom Kreisverkehr bei Walchshofen bis zum Ortsende. Sie wurde einem Motorradfahrer zum Verhängnis.

Ein 66-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochmittag nahe dem Aichacher Stadtteil Walchshofen auf einer Ölspur gestürzt. Wie die Aichacher Polizei am Donnerstag mitteilte, war am Mittwochvormittag ein bislang Unbekannter auf der Kreisstraße AIC 1 von Oberbernbach in Richtung Walchshofen gefahren. Als er den Kreisverkehr zur Kreisstraße AIC 5 passierte, platzte vermutlich die Ölleitung und der Unbekannte hinterließ bis zum Ortsende von Walchshofen eine etwa ein Kilometer lange Ölspur auf der Straße.

Motorradfahrer bleibt unverletzt

Als der 66-jährige Motorradfahrer gegen 11.30 Uhr in den Kreisverkehr fuhr, geriet er trotz geringer Geschwindigkeit auf der Ölspur ins Schleudern und stürzte. Er blieb unverletzt. An seinem Motorrad entstand jedoch ein Schaden von circa 600 Euro.

Neben den Mitarbeitern des Bauhofs mussten auch die Freiwilligen Feuerwehren von Walchshofen und Motzenhofen (Hollenbach) kommen, um die Ölspur zu beseitigen. Die Polizei bittet um Hinweise zum Verursacher unter Telefon 08251/8989-11.

Unfall erinnert an ähnlichen Vorfall vor einer Woche

Erst am Mittwoch vor einer Woche ereignete sich nicht weit entfernt ein vergleichbarer Unfall: Dabei stürzte ein 15-jähriger Mofafahrer in Oberbernbach an der Kurve von der Maria-Eich- zur Hauptstraße auf einer Güllespur. Er wurde verletzt. Gegen den für den Unfall verantwortlichen Landwirt ermittelt die Polizei. (nsi)

