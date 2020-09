vor 22 Min.

76-Jährige übersieht Motorrad: Harley-Fahrer wird verletzt

Knochenbrüche erlitt ein 52-jähriger Harley-Fahrer bei einem Unfall am Dienstagnachmittag bei Haimhausen im Landkreis Dachau.

Bei Haimhausen übersieht eine 76-jährige Autofahrerin beim Abbiegen eine Harley-Davidson. Beim Zusammenstoß wird der 52-jährige Motorradfahrer verletzt.

Mehrere Brüche hat sich ein 52-jähriger Harley-Fahrer am Dienstagnachmittag bei einem Unfall bei Haimhausen zugezogen. Laut Polizei Dachau war eine 76-jährige Frau gegen 14.30 Uhr auf der B13 in Richtung Fahrenzhausen unterwegs. In Maisteig bog sie nach links nach Haimhausen ab. Dabei übersah sie die entgegenkommende Harley-Davidson. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Harley-Fahrer stürzt nach dem Zusammenstoß mit dem Auto

Dabei stürzte der 52-jährige Motorradfahrer und zog sich Frakturen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Klinikum Dachau. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand etwa 9000 Euro Sachschaden. (AZ)

Themen folgen