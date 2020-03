vor 51 Min.

800 Startkarten bei Wandertagen

Die Wanderabteilung des TSV Mühlhausen strukturiert ihren Vorstand um. Was 2020 alles geplant ist

Auf ein aktives Jahr blickte die Ski- und Wanderabteilung des TSV Mühlhausen (Gemeinde Affing) in ihrer Jahreshauptversammlung zurückb. Insgesamt beteiligte sich die Gruppe an 35 Wanderung in der näheren und weiteren Umgebung, davon ging es elfmal mit dem Bus auf die Reise. Das ist Vereinsrekord. Auch Neuwahlen standen an diesem Abend an.

Der amtierende Abteilungsleiter Ernst Baumgartl bedankte sich für den Einsatz, den die Gruppe im vergangenen Jahr wieder gezeigt hat, sei es durch die zahlreichen Spenden an Kuchen oder Getränken oder die Mitarbeit bei den Wandertagen. Auch bei Reiseleiterin Wally Drexl und Busfahrer Markus Drexl bedankte er sich ausdrücklich.

Im Anschluss ließ die Schriftführerin Christina Thurner-Toetz die Höhepunkte des vergangenen Jahres Revue passieren. Die Dreitagesfahrt nach Laufenburg und Murg gehört dazu, ebenso die eigenen Wandertage im Juli. Über 800 Startkarten konnten verkauft werden. Die größten Gruppen reisten dieses Jahr aus Büchenbach, Großmehring und Kitzingen an. Kassier Gernot Keller lieferte den Kassenbericht 2019. Aufgrund der zahlreichen Busfahrten und weil neue Vereinsjacken gekauft wurden, hat die Abteilung ein Defizit gemacht. Die Anwesenden waren sich allerdings einig, dass die Ausgaben durchaus gerechtfertigt waren und alle an den Ausflügen ihre Freude hatten.

Im laufenden Jahr werden die Busfahrten wieder etwas reduziert, damit die Kasse dann auch wieder stimmt. Bei den Neuwahlen stand eine Neustrukturierung an. Denn es hat sich gezeigt, dass keine drei Wanderwarte nötig sind, zwei reichen hier aus. Dafür wünscht sich der Kassenwart Unterstützung. Aus diesem Grund wurde das Amt des zweiten Kassenwarts eingeführt und dafür auf einen Wanderwart verzichtet. Der bisherige Vorstand stellte sich daraufhin geschlossen wieder zur Wahl, mit dem Unterschied, dass Franz Sisa sein Aufgabengebiet ändert und künftig das Amt des Zweiten Kassenwarts übernimmt. Die Wahlbeteiligten stimmten daraufhin einstimmig für die bewährte Mannschaft. Zum Abschluss des Abends stellte Wally Drexl die kommenden Ausflüge vor. Die Dreitagesfahrt 2020 geht im Oktober nach Kufstein mit vielen Möglichkeiten zum Wandern und einer Nachtstadtführung mit dem Nachtwächter. Zuvor geht es im April nach Zirndorf. (AZ)

