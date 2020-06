vor 30 Min.

95 Spargelhof-Mitarbeiter inzwischen positiv auf Covid-19 getestet

Nach einem Reihentest unter Mitarbeitern auf einem Spargelhof in Inchenhofen liegen inzwischen laut Gesundheitsamt 95 positive Testergebnisse vor.

Von Nicole Simüller

Das Gesundheitsamt Aichach-Friedberg hat bisher insgesamt 525 Mitarbeiter eines Spargelhofes in Inchenhofen auf Covid-19 getestet. Wie eine Sprecherin des Landratsamtes am Freitagnachmittag mitteilte, sind davon inzwischen 95 Fälle positiv. Betroffen ist die Lohner Agrar GmbH. Sie ist der größte Spargelanbauer in der Region.

Getestete auf Spargelhof weisen keinerlei Covid-19-Symptome auf

Wie schon beim ersten Reihentest von 50 Erntehelfern Mitte vergangener Woche wiesen die Getesteten zum Zeitpunkt des Abstrichs laut Gesundheitsamtsleiter Dr. Friedrich Pürner, selbst Epidemiologe, auch dieses Mal keinerlei Covid-19-Symptome auf.

Wie Pürner auf Nachfrage unserer Redaktion sagte, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass die Betroffenen die Erkrankung bereits vor einiger Zeit durchgemacht haben - möglicherweise sogar schon vor ihrer Einreise. Der Spargelhof hatte die Spargelsaison vorzeitig beendet, nachdem 19 Erntehelfer positiv getestet worden waren. Schon Mitte dieser Woche war bekannt geworden, dass die Zahl der positiv Getesteten auf dem Spargelhof weiter gestiegen war. Damit gab es nirgendwo sonst in Deutschland mehr neue positive Fälle als im Landkreis Aichach-Friedberg.

Gesundheitsamt ermittelt derzeit alle Kontaktpersonen der Infizierten

Aktuell werden dem Gesundheitsamt zufolge alle Kontaktpersonen der positiv getesteten Beschäftigten ermittelt. Am Montagnachmittag, 15. Juni, gibt es eine Pressekonferenz im Landratsamt Aichach-Friedberg. Dann will das Gesundheitsamt ausführlich auf die Ergebnisse des Reihentests auf dem Spargelhof eingehen.

