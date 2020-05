14:33 Uhr

Abbiegefehler: 18-Jähriger verursacht hohen Schaden

Ein 18-Jähriger hat im Landkreis Dachau durch einen Abbiegefehler einen Unfall verursacht. Eine Person wurde dabei leicht verletzt, außerdem entstand ein hoher Schaden.

Ein 18-Jähriger hat in Schwabhausen im Landkreis Dachau durch einen Abbiegefehler 14.000 Euro Schaden verursacht. Der junge Fahrer bog am Dienstag gegen 17.45 Uhr mit seinem Auto von der Dorfstraße nach links in ein Grundstück ein.

Polizei: 18-Jähriger übersieht weiteres Auto

Er übersah laut Polizei ein weiteres Auto, das in Richtung des Ortsteils Rumeltshausen fuhr. Es kam zur Kollision. Die 21-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. (AZ)

