vor 48 Min.

Abschied mit Abstand übers Internet für die Chefin des Gymnasiums

Plus Die Schulleiterin Renate Schöffer wird wegen der Corona-Pandemie in einer Videokonferenz verabschiedet - auch von einer "Spezialeinheit für Feuerbekämpfung".

Von Gerlinde Drexler

Sprachlos war einen Moment lang Renate Schöffer. Die Schulleiterin am Deutschherren-Gymnasium (DHG) in Aichach wurde am Donnerstag feierlich verabschiedet. Coronabedingt ging das nur mit einer Videokonferenz, bei der gut 70 Teilnehmer als Gäste dabei waren. Kollegen, Schüler und Weggefährten überraschten die 65-Jährige mit liebevoll zusammengestellten Videofilmen.

Die "Spezialeinheit zur Feuerbekämpfung“ verabschiedete sich mit einem Film von ihrer "Kommandantin“. Wegen Corona sei das Sekretariat in den vergangenen Monaten nur noch wie eine Brandwache besetzt gewesen, so die "Spezialeinheit“. Kommandantin Schöffer hielt alleine die Stellung im Gymnasium. Das Abschiedsständchen für die 65-Jährige spielte Michael Lang, Koordinator der Videokonferenz und Vorsitzender des Örtlichen Personalrats (ÖPR) ebenso virtuell ein, wie die musikalischen Beiträge von Band und Orchester.

Jeder einzelne Beitrag machte eines deutlich: Die Schulleiterin erfreute sich größter Beliebtheit. Als "fairen und verlässlichen Partner und äußerst engagierte Lehrerin mit großer Fachkompetenz“ beschrieb sie stellvertretender Landrat Manfred Losinger: "Sie waren sich stets der Verantwortung bewusst, was es bedeutet, die Erziehung junger Menschen in die Hand zu nehmen.“ Schöffer habe während ihrer 38 Jahre am Gymnasium nicht nur ein Stück Geschichte der Schule miterlebt. "Sie haben Geschichte geschrieben.“

Renate Schöffer war das ganze Schulleben am Deutschherren-Gymnasium

Sie habe eine "gigantische Arbeit“ über die vielen Jahre hinweg geleistet, zollte ihr Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko Respekt. Als vielleicht einzigartig in Bayern bezeichnete er, dass die 65-Jährige ihr ganzes Schulleben am DHG verbracht hatte. Schöffer war nach dem Referendariat an die Schule gekommen, arbeitete dort als Lehrerin, war stellvertretende Schulleiterin und seit Februar 2018 leitete sie das DHG. Tomaschko sagte: "Ich glaube, es gibt niemand, der Ihre Schule so gut kennt wie Sie selbst.“

Mit umgestalteten Filmplakaten, bei denen Direktorin Renate Schöffer mal als Mary Poppins, mal als Lehrer im „Club der toten Dichter“ oder als Actionheldin in "Welcome to the jungle“ dargestellt war, würdigten Kollegen ihre Arbeit. Bild: Gerlinde Drexler

Als Kapitän des Schiffes habe die Direktorin das DHG zu neuer Blüte geführt, sagte ÖPR-Vorsitzender Lang. "Sie haben bei vollem Tempo durchgearbeitet bis zum Schluss und immer wieder Zeit gefunden für sehr offene Gespräche.“ Ihr Vorgänger Gerhard Haunschild beschrieb Schöffel als "Kollegin, die ihre Tätigkeit an unserer Schule nicht als Job, sondern immer aus tiefer Überzeugung heraus verstand“. Als Lehrerin "aus Berufung und mit viel Herzblut“ hatte sie Elternbeiratsvorsitzender Michael Feucht erlebt.

Ausnahmezustand Corona

Auch das Thema Corona spielte in allen Reden eine Rolle. Themen wie Distanzunterricht oder Homeschooling hätte Schöffel mit ihrem Team hervorragend gemeistert, sagte Tomaschko. Obwohl von der Politik wenig Unterstützung kam, sei es gemeinsam gelungen, das Beste aus den vergangenen elf Monaten zu machen, so Feucht. Ministerialbeauftragter Christoph Heinzler sprach von einem Ausnahmezustand. Mit Blick auf die schnelle Entwicklung eines Impfstoffs sagte er: „Wir können sehr froh sein, dass wir in einer Zeit leben, in der wir wieder nach vorne schauen können.“ Schöffer habe sehr bewegte Zeiten erlebt. Er lobte: "Sie haben den Sturm gemeistert.“

Musikalische Beiträge wie die von Chor oder Orchester wurden bei der Videokonferenz als Film eingespielt. Bild: Gerlinde Drexler

Um Herausforderungen wie den Lockdown zu meistern, müsse eine Schulleitung klare Entscheidungen treffen, geradlinig sein und sich treu bleiben, sagte Ralph Raßhofer, Vorsitzender des Fördervereins der Schule. Alles Eigenschaften, die er der 65-Jährigen zuschrieb: "Sie sind genau die richtige Frau gewesen, um unsere Schule durch die Stromschnellen der Pandemie zu steuern.“ Das letzte Jahr sei herausfordernd gewesen, sagte ihre Stellvertreter und Nachfolger Frank Schweizer. "Wir haben uns als Schulgemeinschaft trotzdem weiter entwickelt.“

Bürgermeister wirbt fürs Ehrenamt

Auch für ihren Ruhestand hatten die Redner einige Anregungen. Bürgermeister Klaus Habermann wies Schöffer auf die "tollen ehrenamtlichen Aufgaben“ hin, die sich in Aichach anbieten würden. Haunschild hoffte, dass sie Zeit finden würde für Reisen, Wandern oder Kultur. In dem Film "Ruhestand für Einsteiger“ schlug das Kollegium Radeln, Stricken oder ein neues Instrument lernen vor.

Nach dem rund zweistündigen Programm war die Schulleiterin erst einmal sprachlos. Bild: Gerlinde Drexler

Nach dem rund zweistündigen Programm war die Schulleiterin erst einmal sprachlos. "Und das kommt selten vor bei mir.“ Gefühlt habe sie alles gemacht, was es an dieser Schule zu machen gebe, sagte sie und versprach: "Das Abschiedsfest ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben.“

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen