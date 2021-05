1,2 Millionen für Kita-Anbau: Adelzhausen verbaut sein Geld für die Kinder

Adelzhausen investiert in diesem Jahr über eine Million Euro in den Anbau für die Kindertagesstätte. Und es gibt noch weitere teure Projekte.

Den Großteil seines Geldes steckt die Gemeinde Adelzhausen in diesem Jahr in den Anbau für die Kindertagesstätte. Rund 1,2 Millionen Euro setzt Kämmerer Markus Treffler dafür im Etat 2021 an. Das wirkt sich auch auf den Haushalt aus.

Die Gemeinde bleibt weiterhin schuldenfrei, baut aber die Rücklagen kräftig ab, um die Investitionen in Höhe von insgesamt rund drei Millionen Euro schultern zu können. In der jüngsten Sitzung stimmte der Gemeinderat dem Haushalt zu.

Corona hat Adelzhausen nicht so hart getroffen

Corona habe die Autobahngemeinde noch nicht so hart getroffen wie größere Kommunen, war Bürgermeister Lorenz Braun erleichtert. Die Auswirkungen der Pandemie machen sich im Haushalt trotzdem bemerkbar. Sowohl bei der Gewerbesteuer als auch den Schlüsselzuweisungen und den Einnahmen aus der Einkommenssteuer ging der Kämmerer von einem leichten Rückgang aus.

Bei der Gewerbesteuer orientierte sich Treffler an den Einnahmen des vergangenen Jahres: "Angesichts der Mindereinnahmen des Vorjahres aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Ansatz für die Gewerbesteuer von 750.000 auf 710.000 Euro reduziert."

Die Steuereinnahmen sinken: Nur noch 3300 Euro "Gewinn"

Die sinkenden Steuereinnahmen machen sich auch bei der Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt bemerkbar. Das ist sozusagen der erwirtschaftete "Gewinn", der im Verwaltungsetat nach Abzug aller laufenden Aufgaben bleibt. Im Vorjahr lag der Ansatz für die Zuführung noch bei 108.200 Euro.

Ein Blick in die Finanzen von Adelzhausen 2021 1 / 3 Zurück Vorwärts Gesamtetat 6,7 Millionen Euro Verwaltungshaushalt 3,6 Millionen Euro (2020: 3,68) Vermögenshaushalt 3,1 Millionen Euro (2020: 3,96 Millionen Euro)

Grüßte Einnahmen Anteil Einkommenssteuer 1,38 Millionen Euro, Gewerbesteuer 710.000 Euro (Hebesatz 360 Prozent), Grundsteuern A und B 205.000 Euro (400 Prozent), Kanalgebühren 215.000 Euro. Größte Ausgaben Kreisumlage 1,04 Millionen Euro, Gewerbesteuerumlage 69.000 Euro, VG-Umlage 212.100 Euro, Schulverbandsumlage für Grundschule Adelzhausen 175.600 Euro und Mittelschule Sielenbach 98.000 Euro.

Größte Investitionen Anbau Kindertagesstätte 1,2 Millionen Euro, Kanalsanierung 215.000 Euro, Grundstückskäufe 600.000 Euro (Einnahme durch Verkäufe 600.000 Euro) Rücklage Entnahme 1,26 Millionen Euro. Die Pro-Kopf-Rücklage lag bei 1726 Einwohnern am 31.12.2020 bei 1.225,72 Euro, Ende 2021 wird sie bei 494,43 Euro liegen.

Tatsächlich waren es laut der Jahresrechnung 2020 sogar 288.400 Euro. Heuer sind nur 3300 Euro möglich. Die Mindestzuführung in Höhe von rund 31.000 Euro wird damit nicht erreicht. Das sei jedoch unproblematisch, weil das laut Finanzplan in den Folgejahren wieder anders sei, teilte Treffler dem Gremium mit. Er ist seit Anfang des Jahres als Kämmerer in der Verwaltungsgemeinschaft Dasing angestellt.

Neue Kita in Adelzhausen soll im Herbst 2022 bezugsfertig sein

Die Bauarbeiten am Anbau für die Kindertagesstätte sind im vollen Gange. Insgesamt knapp vier Millionen Euro sind für das Vorhaben insgesamt veranschlagt. Heuer stehen im Haushalt 1,2 Millionen Euro, für die kommenden beiden Jahre sind eine Million beziehungsweise rund 530.000 Euro eingeplant. Spatenstich für die neue viergruppige Einrichtung war im November 2020. Bis spätestens Herbst 2022 soll sie bezugsfertig sein.

Am Schulgebäude sind heuer größere Bau- und Renovierungsmaßnahmen geplant. 50.000 Euro sind dafür im Haushalt eingeplant. Für allgemeine Straßensanierungen plant der Kämmerer 80.000 Euro und für allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen 215.000 Euro ein. Die Breitbandversorgung wird weiter ausgebaut. Treffler rechnet heuer mit Kosten in Höhe von 358.000 Euro und 323.000 Euro im kommenden Jahr.

Haushalt: Adelzhausen bleibt schuldenfrei

Dem stehen Zuschüsse in Höhe von jeweils 284.000 Euro gegenüber. Maximal 45.000 Euro sind als Zuschuss für die Sanierung der Kirche St. Laurentius im Ortsteil Heretshausen vorgesehen. Für rund 20.000 Euro wird in dem Ort das Dach des Leichenhauses saniert und eine Toilette eingebaut.

Adelzhausen investiert in die Sanierung der Kirchen St. Laurentius in Heretshausen. Foto: Gerlinde Drexler

Die Gemeinde wird nicht nur dieses, sondern auch die kommenden Jahre schuldenfrei bleiben. Der Kämmerer hat im Haushalt stattdessen einen kontinuierlichen Abbau der Rücklagen vorgesehen. Mit knapp 1,3 Millionen Euro nimmt er heuer die größte Summe aus dem Sparsäckel. Zum Ende des Jahres werden dort noch etwa 853.000 Euro sein, die Treffler laut dem Finanzplan bis Ende 2024 auf rund 325.000 Euro reduzieren will.

