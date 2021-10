Solarpark beim Adelzhauser Gewerbegebiet wird vergrößert

Plus Der Solarpark beim Gewerbegebiet Adelzhausen erstreckt sich über rund 8400 Quadratmeter. Nun soll er um etwa die gleiche Fläche wachsen.

Die Sonderbaufläche "Freiflächenphotovoltaikanlage Heretshausen" unweit des Adelzhauser Gewerbegebietes soll erweitert werden. Auf einer Fläche von rund 8400 Quadratmetern steht hier bereits ein Solarpark, der eine Leistung von etwa 740 Kilowatt bringt. Etwa um die gleiche Fläche soll dieser nun erweitert werden.