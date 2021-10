Affing

06:00 Uhr

Demonstration als Signal für die Westumfahrung

Plus Über 200 Bürgerinnen und Bürger beteiligen sich am Freitag an einem Marsch von Mühlhausen nach Aulzhausen. Er soll ein Signal vor dem Erörterungstermin sein.

Von Johann Eibl

So was erlebt man in unserer Region nicht alle Tage: Deutlich über 200 Personen nahmen am Freitag an einer Demonstration teil, zu der die Interessengemeinschaft Ortsumfahrung Affing (IGOA) aufgerufen hatte. Die Organisatoren sprachen von rund 240 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

