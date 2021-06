Affing

Grundschule Affing: Wie groß muss sie wirklich sein?

Wie viele Räume braucht die Affinger Grundschule in Zukunft? Mit dieser Frage setzt sich derzeit die Gemeinde Affing auseinander.

Plus Vier Jahre nach dem letzten Anbau wird in Affing erneut über eine Erweiterung der Grundschule diskutiert. Jetzt ist ein langfristiges Konzept in Arbeit.

Von Carmen Jung

Mehr Bauplätze, mehr Familien, mehr Kinder: das ist eine einfache Rechnung. Auch deshalb müssen sich die Verantwortlichen der Gemeinde Affing nach der erst vor gut vier Jahren abgeschlossenen Erweiterung der Grundschule schon wieder Gedanken über eine Vergrößerung machen. Können vorhandene Räume womöglich besser oder mehrfach genutzt werden? Wie viel Platz ist wirklich nötig? Fragen wie diese werden derzeit in Workshops erläutert. Davon verspricht sich die Gemeinde viel.

