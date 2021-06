Affing

Haushaltsplan sorgt für Emotionen im Affinger Gemeinderat

Plus Der Affinger Haushaltsplan sieht keine neuen Schulden vor. Sogar sparen ist möglich. Warum es dennoch Kritik und Emotionen im Affinger Gemeinderat gibt.

Von Carmen Jung

Sieht doch gut aus: Der Affinger Haushaltsplan umfasst in diesem Jahr rund 20 Millionen Euro und die Gemeinde kann dieses Paket stemmen, ohne neue Schulden zu machen. Stattdessen will sie sogar eine Million Euro auf die hohe Kante legen und die roten Zahlen um 750.000 Euro reduzieren - wenn alles nach Plan läuft. Begeisterung löste das Zahlenwerk im Affinger Gemeinderat dennoch nicht aus. Phasenweise ging es bei der Haushaltsverabschiedung am Donnerstag emotional zu und am Ende gab es vier Gegenstimmen.

