In Affing gibt es jetzt Corona-Schnelltests in der Mehrzweckhalle

In Affing hat die gemeindliche Schnellteststation ihren Betrieb aufgenommen. Wann sie geöffnet ist, wo Sie sich anmelden und wo Sie im Ort noch einen Schnelltest machen können.

In der Mehrzweckhalle an der Affinger Grundschule ging am Donnerstag die gemeindliche Corona-Schnellteststation in Betrieb. Sie erweitert das Testangebot in der Gemeinde.

Am ersten Tag wurden nach Angaben von Fabian Lechner von der Freiwilligen Feuerwehr Affing 24 Personen und zehn Helfer getestet. Die Station ist zunächst immer donnerstags von 18.30 bis 20.30 Uhr geöffnet. Das Projekt läuft unter der Federführung der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Affing. An jedem Testabend führen ein oder zwei Wehren Regie. Unterstützt werden sie von Helfern aus dem medizinischen Bereich.

Unterschiede zwischen PCR- und Schnelltest 1 / 2 Zurück Vorwärts PCR-Test: Etwa 48 Stunden dauert es, bis das Ergebnis eines PCR-Tests vorliegt. PCR steht für Polymerase-Kettenreaktion. Genauso wie beim Schnelltest ist eine Probe aus dem Rachenraum nötig. Allerdings wird diese durch den Mund genommen. Anschließend wird die Probe in ein Labor geschickt und ausgewertet.

Schnelltest: Bei einem Schnelltest wird zuerst durch die Nase eine Probe aus dem Rachenraum genommen. Noch vor Ort wird diese mit einer Flüssigkeit auf einen Teststreifen gegeben. In dem Streifen ist ein Stoff enthalten, der auf die Eiweiß-Struktur des Corona-Virus reagiert. Ist das Virus in der Probe vorhanden, verfärbt sich der Streifen. Das Ergebnis liegt bei diesem Test nach etwa 20 Minuten vor.

Corona-Teststation in Affing: Anmeldung ist erwünscht, aber nicht zwingend

Eine Anmeldung ist im Internet unter https://www.etermin.net/etermin-affing erforderlich. Wer unangemeldet kommt, muss sich gedulden, bis Kapazitäten frei sind.

In Affing bietet außerdem die Schloss-Apotheke freitags von 9.30 bis 11.30 Uhr Schnelltests an, ebenso die Zahnarztpraxis von Dr. Stephanie Wieke montags, mittwochs, freitags von 7 bis 8 Uhr, dienstags und donnerstags von 12 bis 13 Uhr und samstags von 14 bis 15 Uhr. (AZ)

