Unbekannter fährt Auto in Mühlhausen an: Polizei bittet um Hinweise

Ein Unbekannter fährt im Affinger Ortsteil Mühlhausen am Donnerstag einen geparkten roten Kleinwagen an. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise.

Ein Unbekannter hat im Affinger Ortsteil Mühlhausen einen Kleinwagen angefahren und ist danach geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, geschah der Unfall am Donnerstag zwischen 11.50 und 16 Uhr am Lärchenweg auf Höhe der Hausnummer 18.

Auto in Mühlhausen angefahren: 500 Euro Schaden

Der dort abgestellte rote Kleinwagen wurde an der linken Seite angefahren. Es entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Die Aichacher Polizeiinspektion bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-0. (nsi)

