Westumfahrung Mühlhausen: Ein Erörterungstermin steht noch nicht fest

Plus Die Pandemie sorgt für weitere Verzögerungen im Genehmigungsverfahren für die Westumfahrung Mühlhausen. Wie es nun weitergehen soll.

Das Genehmigungsverfahren für die geplante Westumfahrung Mühlhausen verzögert sich weiter. Schuld daran ist vor allem die Corona-Pandemie. Diese hatte einen Erörterungstermin für die 100 eingegangenen Stellungnahmen und Einwände schon zweimal verhindert. Zuständig für das sogenannte Planfeststellungsverfahren ist die Regierung von Schwaben. Die Redaktion hat dort nachgefragt, wie es nun weitergeht.