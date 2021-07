Affing

vor 24 Min.

Wohnen in Affing erlebt einen Boom: Warum die Gemeinde so gefragt ist

Plus Bauplätze in der Gemeinde Affing sind gefragt wie nie zuvor. Die große Nachfrage kann die Kommune nicht stillen. Warum sie das auch nicht will.

Von Carmen Jung

Bauplätze gehen in Affing weg wie warme Semmeln. Das Bild ist strapaziert, doch es trifft zu. Beim aktuellen Baugebiet "Am Weberanger" in Mühlhausen kommen auf einen Bauplatz mindestens fünf Interessenten. Dass Bauland in der Gemeinde so heiß begehrt wird, ist eine relativ neue Entwicklung. Erst in den vergangenen fünf Jahren ist die Nachfrage so rasant gestiegen. Befriedigen kann die Gemeinde sie nicht, will sie auch gar nicht. Und dafür hat sie ihre Gründe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen