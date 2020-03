vor 17 Min.

Affing hat einen neuen Verwaltungsleiter

Der Nachfolger von Tilo Leister an der Spitze der Affinger Gemeindeverwaltung kommt aus Mering. Wann der Neue sein Amt antritt.

Von Carmen Jung

Die Erleichterung ist Bürgermeister Markus Winklhofer am Telefon anzuhören. Es wird einen nahtlosen Übergang an der Spitze der Affinger Gemeindeverwaltung geben. Zum 1. April übernimmt Bernhard Frank aus Mering das Amt des Geschäftsleiters. Das teilte Winklhofer am Donnerstag auf Anfrage mit. Franks Vorgänger Tilo Leister scheidet zum 31. März aus.

Leister war zwei Jahre und neun Monate in Affing tätig. Winklhofer spricht von einer „erfolgreichen Arbeit für die Gemeinde“. Der Geschäftsleiter wechselt in den höheren Dienst an die Universität Augsburg.

Der Nachfolger war in Merching und Mammendorf tätig

Nachfolger Bernhard Frank verfügt über eine Ausbildung im gehobenen Dienst und ist seit 2004 als Geschäftsleiter tätig. Als solcher fungierte er von 2004 bis 2015 in Merching. Dann wechselte er in die Verwaltungsgemeinschaft Mammendorf. Nebenamtlich ist Frank laut Mitteilung der Gemeinde Affing als Dozent für den Bereich Kommunalrecht an der Hochschule für den Öffentlichen Dienst tätig. Der neue Leiter der Affinger Gemeindeverwaltung ist Jahrgang 1972, verheiratet und Vater zweier Kinder im Alter von zehn und zwölf Jahren.

Die Verpflichtung des erfahrenen Geschäftsleiters trage „zu einer möglichst nahtlosen Weiterarbeit bei, um die zahlreichen Aufgaben der Gemeinde zu erfüllen“, so Winklhofer. Seine Einarbeitung sei aber natürlich noch erforderlich.

Wie berichtet, verlässt auch Kämmerin Brigitte Sturm die Gemeinde Affing. Ihre Stelle ist derzeit ausgeschrieben.

