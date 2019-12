Affinger Weihnachtsmarkt lockt schon zur Eröffnung viele Besucher an

Plus Beim Affinger Weihnachtsmarkt wurde es schon zur Eröffnung am zweiten Adventswochenende voll. Was die Besucher in den Schlosshof lockte.

Allein die Rahmflecken des Gartenbauvereins sind für viele ein Grund, den Affinger Weihnachtsmarkt zu besuchen. Die urige Ausstrahlung und seine besondere Atmosphäre sind weitere. Zur Eröffnung am Samstag war der Markt bereits rappelvoll. Es gibt viel zu sehen, noch mehr zu probieren und viele gehen mit einem Mitbringsel nach Hause. Die Einnahmen spenden die rund 60 Aussteller für karitative Zwecke.

Dichtes Gedränge herrscht am Stand des Schmieds. Der schwitzt nicht nur, weil das Feuer in der Esse hinter ihm abstrahlt. Das Bearbeiten des glühenden Metalls mit dem schweren Hammer kostet Kraft. Alt und Jung beobachten fasziniert, wie er Metallstifte zu Nägeln klopft. Das ist nicht der einzige Stand, an dem Besucher Handwerkern über die Schulter schauen können.

Spinnräder und Porzellanmalerei

Die Handspinngilde aus Biberbach hat Spinnräder aufgebaut. „Sehr beruhigend“, findet ein Besucher es, ihnen zuzusehen. Ganz vertief in ihre Arbeit ist Meike Maiwald. Die Porzellanmalerin aus Aichach kommt seit 15 Jahren auf den Weihnachtsmarkt. Manche Besucher seien sehr interessiert, erzählt sie. Dann freut sie sich und beantwortet gerne Fragen.

Auch Karin Käsmayr aus Nordendorf (Landkreis Augsburg) spricht gerne über ihr Hobby. Sie gibt mit Gravuren und Verzierungen gebrauchten Glühbirnen in allen Größen ein zweites Leben als Kunstwerk. Ihre Motivation: „Ich möchte nicht die Generation sein, die eine so weltbewegende Erfindung wie die Glühbirne nicht mehr benutzen darf.“ Also wandelt sie sie zu Christbaumkugeln oder Dekorationsstücken um.

Besuchte auch den Weihnachtsmarkt: Nikolaus (Tobias Thummerer) mit seinen Engeln und dem Krampus (Jonas Hiermeier). Bild: Gerlinde Drexler

Selbst gemachte Miniaturkrippen

Karl Gerbl aus Obergriesbach stellt seine selbst gemachten Miniaturkrippen aus. Eine 68-jährige Aindlingerin bewundert sie. „Ich brauche ja nichts, aber die sind sehr schön“, sagt sie. Sie kommt jedes Jahr auf den Weihnachtsmarkt. „Ich komme schon wegen der Rahmflecken“, sagt die Aindlingerin und lacht. „Die sind nirgends so gut wie hier.“

Am Stand des Gartenbauvereins, der die Rahmflecken herstellt und verkauft, herrscht Hochbetrieb. Thomas Kastenhofer, der sich selbst humorvoll als Freizeitbäcker bezeichnet, hat am Ofen alle Hände voll zu tun, um für Nachschub zu sorgen. Sogar aus München kämen Besucher wegen der Rahmflecken, erzählt er stolz.

Die Aussteller, vor allem Familien und Vereine aus der Region, seien es, die den Weihnachtsmarkt seit Jahren mit Leben füllen, sagt Baron Marian von Gravenreuth bei der Eröffnung. Als „Perle im Wittelsbacher Land“ bezeichnet Landrat Klaus Metzger den Markt, bei dem „alles Handarbeit, alles mit Herz, Hand und Verstand“ vorbereitet wurde. Seine Hoffnung für das kommende Jahr: „Dass von diesem Weihnachtsmarkt ein Zeichen der Versöhnung ausgeht.“

Helfer sind mit Leib und Seele dabei

Wie viel Arbeit darin steckt, damit der Weihnachtsmarkt sich so präsentieren kann, deutet Ewald Lindemeir an, Vorsitzender des für den Markt verantwortlichen Vereins: „Zahlreiche Helfer haben wahnsinnig viele Stunden investiert.“ Er erinnert an den kürzlich verstorbenen Anton Großhauser: „Er war mit Leib und Seele beim Weihnachtsmarkt dabei.“

Für die „immens viele Arbeit“ bedankt sich Bürgermeister Markus Winklhofer bei allen Beteiligten. Nur in der Gemeinschaft könne es funktionieren, wenn es gut werden soll, betont er. Sein Wunsch an die Besucher: „Kommen Sie oft und kaufen Sie viel.“ Damit viele Spendengelder zusammenkommen. Heuer werden die Spenden aufgeteilt unter dem Malteser Hilfsdienst, dem Frère-Roger-Kinderzentrum der Katholischen Jugendfürsorge Augsburg, der Lebenshilfe Aichach-Friedberg, der Familienpflege Aichach und Pfarrer Max Bauer, der das Geld an hilfsbedürftige Familien weitergibt.

