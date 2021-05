Aichach

vor 16 Min.

Abi in Corona-Zeiten: So laufen die Prüfungen für 79 Schüler in Aichach

So sah es zu Beginn der Abiturprüfungen im vergangenen Jahr in der Aichacher Vierfachturnhalle aus. Auch heuer legen die Abiturienten hier ihre Prüfungen ab.

Plus Am Deutschherren-Gymnasium in Aichach beginnen für 79 Schüler am Mittwoch die Abiturprüfungen. Warum Corona die Prüfungszeit nur zum Teil beeinflusst.

Von Gerlinde Drexler

Am Deutschherren-Gymnasium (DHG) in Aichach ist dieser Mittwoch der erste von drei Prüfungstagen. 79 Schüler schreiben ihre Abiturprüfung. Der Eindruck von Schuldirektor Frank Schweizer: "Sie sind guter Dinge." Der Prüfungsbeginn war wegen der Corona-Pandemie um zwei Wochen nach hinten verschoben worden. Auch darüber hinaus ist vieles anders als in anderen Jahren. Eine große Herausforderung für die Prüflinge, aber auch für die Schule.

