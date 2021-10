Kinderarzt-Kapazitäten in Aichach-Friedberg trotz Überversorgung knapp

Plus Im kommenden Jahr könnte sich die Situation sogar noch verschärfen. Über die schwierige Suche nach einem Kinderarzt im Landkreis Aichach-Friedberg.

Die Erleichterung bei vielen Eltern aus Aichach dürfte groß gewesen sein: Entgegen zwischenzeitlicher Überlegungen bleibt die Kinder- und Jugendarztpraxis von Dr. Lothar Zimmermann in Aichach weiter bestehen. "Wir konnten den Mietvertrag um ein Jahr verlängern", erklärt der Kinderarzt auf Nachfrage. Zwischenzeitlich war von einer Schließung zum Jahresende die Rede, was bei vielen Familien zu großer Aufregung geführt hatte.