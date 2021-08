Aichach: Landratsamt genehmigt Duman-Bau in der Bahnhofstraße

Plus Ein Projekt für ein Wohn- und Geschäftshaus ist seit Jahren ein Zankapfel in Aichach: Der Stadtrat lehnte das Vorhaben ab, nun genehmigte es das Landratsamt.

Im Aichacher Stadtrat blitzten Erol Duman und sein Bruder Senol zuletzt im März mit ihrem Bauprojekt für ein Wohn- und Geschäftshaus in der Bahnhofstraße ab. Seit Jahren hängt der AZankapfel der Aichacher Stadtpolitikin einer Warteschleife. Jetzt geht es weiter: Das Landratsamt hat eine Genehmigung für das Bauvorhaben erteilt. Das bestätigte Erol Duman jetzt auf Anfrage unserer Redaktion.