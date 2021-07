Aichach büßt durch Corona Einnahmen ein - und muss Kredite aufnehmen

Plus Im Stadtrat gibt es einen Halbjahresbericht zum Haushalt 2020. Fazit der Finanzverwaltung: Bei den Ausgaben bleibt weiterhin Disziplin angesagt.

Die Corona-Krise macht sich immer noch in vielen Bereichen des Haushalts bemerkbar. Das sagte Wolfgang Ostermair, stellvertretender Leiter der Finanzverwaltung, als er den Halbjahresbericht zum Aichacher Etat 2020 im Stadtrat erstattete. Insbesondere bei der Gewerbesteuer müsse die Stadt von höheren Einnahmeausfällen ausgehen.