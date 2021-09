Aichacher Seniorenbeirat hat einen neuen Vorstand

Plus Horst Thoma ist nicht mehr Vorsitzender des Aichacher Seniorenbeirates. Sein Nachfolger ist schon lang in dem Gremium aktiv. Ein Vorstandsmitglied bleibt.

Es hat drei Anläufe gebraucht, bis sich der Seniorenbeirat der Stadt Aichach für seine konstituierende Sitzung zusammenfinden konnte. Immer wieder musste der Termin aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Am Mittwoch wählten die Mitglieder deswegen in der Halle des TSV Aichach einen neuen Vorstand mit eineinhalbjähriger Verspätung.