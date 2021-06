Islamismusverdacht: Wohnungen in Augsburg und Aichach durchsucht

Fünf Aichacher und ein Augsburger stehen laut Polizei im Verdacht, für eine verbotene islamistische Gruppierung neue Mitglieder zu rekrutieren.

Sie kamen am Freitagabend: vier oder fünf einheitlich in Schwarz gekleidete Kriminalpolizisten. In Begleitung des Bewohners hätten sie eine Wohnung im Aichacher Stadtteil Oberbernbach betreten und sie nach zwei, drei Stunden wieder verlassen, berichtet ein Augenzeuge unserer Redaktion. Der Besuch in Oberbernbach war Teil einer größeren Aktion: Die Kriminalpolizei Augsburg, Kommissariat Operativer Staatsschutz, durchsuchte am Freitagabend mehrere Anwesen im Stadtbereich Aichach sowie eines in der Stadt Augsburg. Das haben die Generalstaatsanwaltschaft München und die Polizeidirektion Schwaben Nord in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt. Gegen bislang sechs Männer laufen Ermittlungen des Kommissariats Operativer Staatsschutz der Kriminalpolizei. Sie stehen im Verdacht, die verbotene islamistische Gruppierung "Hizb ut-Tahrir" (HuT) fortzuführen und auszubauen.

Bei den Beschuldigten handelt es sich laut Polizei um fünf türkische Staatsbürger aus dem Raum Aichach im Alter zwischen 25 und 31 Jahren sowie um einen 34-jährigen Deutschen aus Augsburg. Ihnen wird vorgeworfen, die seit dem Jahr 2003 mit einem Betätigungsverbot belegte ausländische, islamistische Organisation "Hizb ut-Tahrir" (HuT) fortzuführen und weiter auszubauen. Die sechs Männer stehen im Verdacht, neue Mitglieder für die HuT zu rekrutieren und die Organisation finanziell zu unterstützen, offenbar mit Aichach als Basis. Bei dem Hauptbeschuldigten handelt es sich nach Angaben der Kripo um einen 31-jährigen türkischen Asylbewerber. Den bisherigen Ermittlungen zufolge ist er ein führendes Mitglied der HuT in der Türkei. Bereits seit seiner Einreise nach Deutschland im Jahr 2018 sei er durch seine Aktivitäten im Fokus des polizeilichen Staatsschutzes, heißt es in der Pressemitteilung.

Islamismusverdacht: Wo die Polizei Wohnungen durchsucht hat

Durchsucht wurden mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei vier Privatwohnungen, eine Asylbewerberunterkunft sowie ein Anwesen, das laut Polizei für geheime Treffen der Gruppierung angemietet worden ist. Es sei umfangreiches Beweismaterial, insbesondere elektronische Datenträger, gefunden und sichergestellt worden, so die Pressemitteilung. Weiterführende Angaben könnten derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden, teilt die Polizei mit.

Die Aktivitäten der Organisation HuT zielen laut Polizei konkret darauf ab, den Islam als geistiges System zu installieren, um in letzter Konsequenz ein Kalifat zu errichten und die Einführung der Scharia durchzusetzen.

Gegen die sechs Beschuldigten ermittelt die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) der Generalstaatsanwaltschaft München wegen Verstoßes gegen das Vereinsgesetz. Anlass der Ermittlungen seien entsprechende Erkenntnisse des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz gewesen, heißt es in der Pressemitteilung.

Fälle in Augsburg und Aichach: Generalstaatsanwaltschaft ermittelt

Die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) wurde 2017 bei der Generalstaatsanwaltschaft München gebildet, um Straftaten mit terroristischen und extremistischen Bezügen in ganz Bayern konsequent und effektiv verfolgen zu können. Sie ist zuständig für Ermittlungsverfahren, die vom Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof an die ZET abgegeben werden, für besondere Staatsschutzdelikte, zum Beispiel die Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden Gewalttaten und Terrorismusfinanzierung sowie politisch motivierte Kriminalität, soweit der Tat eine extremistische oder terroristische Motivation zugrunde liegt und ihr eine besondere Bedeutung zukommt.

Die ZET ist justizintern zentraler Ansprechpartner für grundsätzliche, verfahrensunabhängige Fragestellungen aus den Bereichen Terrorismus- und Extremismusbekämpfung. Sie koordiniert Ermittlungen mit anderen Dienststellen auf Landes- und Bundesebene sowie international und unterstützt die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der bayerischen Staatsanwaltschaften im Bereich der Bekämpfung von extremistischen und terroristischen Straftaten.

Ferner sind bei der ZET der Hate-Speech-Beauftragte der bayerischen Justiz und der Antisemitismusbeauftragte der Generalstaatsanwaltschaft München angesiedelt. (AZ, bac)

Lesen Sie dazu auch: