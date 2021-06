Aichach

vor 34 Min.

Bund Naturschutz gibt Tipps: So wird's was mit dem Bio-Gemüsegarten

Plus Die Aichacher Ortsgruppe des Bund Naturschutz gibt einmal monatlich Tipps zum naturnahen Gärtnern. Heute: So gelingt der Einstieg in den Bio-Gemüsegarten.

Unter dem Motto "Igel & Co sagen Hallo" gibt die Aichacher Ortsgruppe des Bund Naturschutz (BN) seit März einmal monatlich Tipps zum naturnahen Gärtnern auf dem Balkon und im Garten. Der BN will so zeigen, dass erste Schritte gar nicht schwer sind. In der Juni-Folge geht es um den Einstieg in den Gemüsegarten.

Themen folgen