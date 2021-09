Aichach

vor 48 Min.

Der Aichacher Kunstpreis 2021 geht an Silke Bachmann

Das Skizzenbuchprojekt von Silke Bachmann beeindruckte die Jury des Aichacher Kunstpreises am meisten. Bachmann ist die 28. Kunstpreisträgerin.

Plus Am Sonntagnachmittag wurde durch eine Jury der Aichacher Kunstpreis 2021 vergeben. Er geht an Silke Bachmann - für ein ganz besonderes Werk.

Von Gerlinde Drexler

Silke Bachmann ist die 28. Preisträgerin des Aichacher Kunstpreises. Er wurde am Sonntagnachmittag am San-Depot in Aichach verliehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen