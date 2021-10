Aichach

vor 3 Min.

Die Ähnlichkeit mit einer Diebin bringt eine Hausfrau vor Gericht

Plus Eine Frau stiehlt Waren und Geld im Wert von 210 Euro aus einem Hofladen. Eine Kamera zeichnet alles auf. Beschuldigt wird am Ende die Falsche.

Von Gerlinde Drexler

Die Statur passte ebenso wie die Frisur und die Ohrringe. Deshalb waren sich zwei Zeugen ganz sicher, dass auf einem in den sozialen Netzwerken verbreiteten Video eine 64-jährige Hausfrau aus dem nördlichen Landkreis zu sehen ist. Das Video zeigte, wie eine Frau in einem Hofladen Waren und Bargeld im Wert von rund 210 Euro stiehlt. Deshalb erhielt die Frau einen Strafbefehl über 1200 Euro (30 Tagessätze zu je 40 Euro) wegen Diebstahls. Weil sie Einspruch einlegte, kam es nun zu einer Verhandlung am Aichacher Amtsgericht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen