Die Wila wird erneut verschoben

Die Wittelsbacher Gewerbeschau Wila in Aichach ist erst auf Herbst verschoben worden, jetzt soll sie nächstes Jahr stattfinden. Ganz abgesagt ist die Oldtimerschau.

Rund 90 Aussteller aus den Bereichen Haus und Garten, Freizeit und Technik, Handel, Handwerk und Dienstleistungen präsentieren sich üblicherweise an den drei Tagen der Wittelsbacher Gewerbeschau Wila am Aichacher Volksfestplatz. Heuer hätte sie zum zehnten Mal stattgefunden. Doch nun wird das kleine Jubiläum erst 2022 gefeiert, denn die Wila, die zunächst vom April auf Oktober verschoben wurde, wird erneut verschoben, wie die Stadt Aichach mitteilt. Neuer Termin für die Wila ist Freitag, 6. Mai, bis Sonntag, 8. Mai 2022. Geplant ist am Freitag und Samstag bis 20 Uhr zu öffnen.

Ab September werden in Bayern Messen und Ausstellungen zwar wieder genehmigt. Veranstalter Bernd Böhme ist sich aber sicher, dass die künftigen Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie ein völlig anderes Bild präsentieren werden. Das Schieben und Drängen auf schmalen Gängen in den Messehallen werde der Vergangenheit angehören, aber Lenkung der Besucherströme, Maskenpflicht und Abstand notwendig sein. Das Gute daran: Das ermöglicht auch entspannte und sachliche Informationsgespräche in den Messeständen, so Böhme. Trotz Pandemie sei das Interesse der Firmen sehr groß. Die „Schau aus der Region für die Region“ könnten auch Onlinehandel oder Digitalmessen nicht ersetzen. Denn ein echtes Interaktionserlebnis für das virtuelle Publikum fehlt dabei meist noch, stellt Böhme fest.

Wila 2022 will regional und nachhaltig sein

Für 2022 wird das Konzept der Gewerbeschau überarbeitet. Der Fokus soll künftig auf „regional und nachhaltig aus dem Wittelsbacher Land“ liegen. Dazu kommen Sonderthemen wie Bauen, Wohnen und Garten, Fitness, Wellness und Gesundheit, Energie und Klimaschutz oder auch Autofrühling und E-Mobilität. Bei der Bewirtung soll auf Spezialitäten aus der Region geachtet werden. Bernd Böhme ist es wichtig, für die Besucher einen Mehrwert zu schaffen im Vergleich zu Onlineangeboten und Internet. Das persönliche Gespräch sei einer der wichtigsten Pfeiler regionaler Gewerbeschauen und Basis für das neue Konzept der Wila. Einen speziellen Ausstellerkatalog bereiten die Veranstalter nun vor.

Für den Aichacher Bürgermeister Klaus Habermann ist die Verschiebung der Wila nur konsequent, heißt es in der Pressemitteilung. Firmen und Besucher sollen ins Gespräch kommen; dieses Konzept hätte man pandemiebedingt nicht wie gewohnt umsetzen können. Den Besuchern wolle man eine Veranstaltung bieten, die einerseits sicher ist, aber auch ein Erlebnis verspricht. Das neue Konzept mit dem Schwerpunkt auf Regionalität und Nachhaltigkeit als Leitmotiv begrüßt er sehr.

Keine Oldtimerschau in diesem Jahr

Eine weitere Veranstaltung findet 2021 dagegen nicht statt: Die Oldtimerschau muss abgesagt werden. Die Veranstalter – die Stadt Aichach zusammen mit dem Motorsportclub Lech-Schmuttertal e.V. – bedauern es zwar, sehen aber zu große Hürden, die Veranstaltung angesichts der aktuellen Auflagen aus der Infektionsschutzverordnung durchzuführen, heißt es in der Pressemitteilung. Die Autoschau mit Rundfahrt zog in den Vorjahren Hunderte Besucher auf den Aichacher Stadtplatz. Nun hofft man, dass 2022 wieder eine Oldtimerschau in bewährtem Format möglich ist.

Lesen Sie dazu auch

Die Siegerehrung für die Wittelsbacher Gründerstädte-Rallye soll dagegen stattfinden. Die Teilnehmer werden direkt dazu eingeladen.