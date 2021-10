Aichach

14:00 Uhr

Diese Regeln gelten am Sonntag beim Simon- und Judäimarkt in Aichach

In Aichach findet am 31. Oktober nach langer Pause wieder ein verkaufsoffener Sonntag statt. Die Einzelhändler hoffen auf viele Kunden.

Plus In Aichach findet am Sonntag der Simon- und Judäimarkt statt. Zudem haben Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. Diese Hygieneregeln müssen Händler und Besucher beachten.

Nach langer Corona-bedingter Zwangspause findet am Sonntag, 31. Oktober, in Aichach wieder ein Jahrmarkt statt. Der Simon- und Judäimarkt beginnt um 10 und endet um 18 Uhr. Das Marktgebiet erstreckt sich über den Oberen und Unteren Stadtplatz bis über den Tandlmarkt und die Hubmannstraße. Auch Geschäfte in der Innenstadt haben von 12.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Die Stadt hat ein Infektionsschutzkonzept erstellt. Was Besucher erwartet und welche Regeln am Sonntag gelten.

