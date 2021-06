Aichach-Ecknach

13:12 Uhr

Arbeiter liegt bewusstlos im Hof seiner Firma

Ein 59-jähriger Arbeiter wurde am Dienstagmorgen bewusstlos im Hofraum einer Firma in Ecknach gefunden. Das meldet die Aichacher Polizei

