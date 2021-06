Aichach

vor 10 Min.

Entscheidung gefallen: Solarpark mit 21 Hektar ist Aichach zu groß

Doppelt so groß wie der Solarpark bei Sulzbach (im Bild) sollte eine Freiflächen-Anlage bei Unterwittelsbach werden. Die Sulzbacher Anlage ist immer noch nicht ans Netz angeschlossen. Es hapert nach wie vor am Einspeisepunkt.

Plus Der Aichacher Bauausschuss erteilt einer großen Photovoltaikanlage bei Unterwittelsbach eine Absage. Stattdessen will er Regeln für solche Anlagen aufstellen.

Von Claudia Bammer

Fast doppelt so groß wie der Solarpark beim Aichacher Ortsteil Sulzbach sollte eine Freiflächen-Photovoltaikanlage bei Unterwittelsbach werden: Dem Aichacher Bauausschuss lag eine informelle Anfrage für Fläche an der B300 zwischen Unterwittelsbach und Kühbach vor. Die Größe: 21 Hektar, also knapp 30 Fußballplätze. Bauamtsleiterin Carola Küspert riet schon allein angesichts dieser Größe zu einem Nein.

Themen folgen