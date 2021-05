Essen mitnehmen ohne Müll: Gastwirte in Aichach bieten Alternative an

Lecker Essen und dabei die Umwelt schonen: Das funktioniert mit einem Mehrweg-System. Zwei Aichacher Gaststätten beteiligen sich jetzt daran.

Während des Lockdowns wollen viele Menschen die heimische Gastronomie unterstützen. Weniger schön ist dabei oft der Verpackungsmüll, der am Ende übrig bleibt. Mit dem Vytal-System soll sich das ändern. Dabei spielt die gleichnamige App eine wichtige Rolle. In Friedberg läuft das System bereits, in Aichach wollen nun zwei Lokale damit starten.

Aichach: Café Dahoam und Tavernwirt sind Teil des Vytal-Netzwerkes

In der App müssen sich Kunden zuerst registrieren und ihre Zahlungsdaten hinterlegen. Anschließend können sie schauen, welche Restaurants Teil des Vytal-Netzwerkes sind. Dann kann ganz normal Essen bestellt werden. Das Besondere an diesem System ist, dass das Mehrweg-Geschirr bei allen Restaurants zurückgegeben werden kann, die Teil des Netzwerkes sind. In Aichach machen die Gaststätte Tavernwirt und das Café Dahoam mit. Sie wollten Müll vermeiden, sagt Dahoam-Chefin Patricia Hullah.

Die Verpackung muss innerhalb von 14 Tagen wieder zurückgegeben werden. Sonst fällt eine Mahngebühr von zehn Euro an. Die Leihfrist kann aber auch für einen Euro um eine Woche verlängert werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: