Feuer in Aichach: Mülltonnen brennen fast vollständig ab

Samstagnacht bemerkt ein 38-Jähriger in Aichach einen Brand im Hof seines Wohnhauses. Die Mülltonnen brennen. Er ruft die Feuerwehr und beginnt zu löschen.

In Aichach sind am Samstag fünf Mülltonnen im Hof eines Mehrfamilienhauses in der Martinsstraße abgebrannt. Gegen 22.30 Uhr fiel einem 38-jährigen Bewohner auf, dass die Mülltonnen im Hof seines Wohnhauses brannten. Wie die Polizei berichtet, verständigte der Mann unverzüglich die Feuerwehr und begann anschließend das Feuer zu löschen.

Brand in Aichach: Schaden im dreistelligen Bereich



Bis zum Eintreffen der Aichacher Feuerwehr brannten die Mülltonnen nahezu vollständig ab. Die Einsatzkräfte vermuteten, dass heiße Asche oder Glut den Brand ausgelöst haben könnten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 350 Euro. (kneit)

Lesen Sie dazu auch