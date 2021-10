Förderverein Kirchenmusik kehrt der Stadtpfarrei Aichach den Rücken

„Förderverein Kirchenmusik im Wittelsbacher Land“ unterstützt nach einer Meinungsverschiedenheit nicht mehr die Stadtpfarrei. Wo das nächste Konzert stattfindet.

„Die Förderung der geistlichen und ernsten Musik im Wittelsbacher Land, insbesondere in der Stadt Aichach und Umgebung“, so lautet der Vereinszweck in der neuen Satzung des „Fördervereins Kirchenmusik im Wittelsbacher Land“, die auf der kürzlich abgehaltenen Versammlung die Zustimmung aller Mitglieder fand. Damit ist der Weg frei für eine Neuausrichtung des Vereins, der sich bislang hauptsächlich auf die Kirchenmusik in Aichachs Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt beschränkt hat. Ende Oktober steht bereits der Auftritt des Kammerchors St. Sebastian in Kühbach an. Der singt weiter und das ist auch mit die wichtigste Botschaft.

Auch der Weggang von Alois Kammerl spielt eine Rolle

Der Förderverein, der hinter dem Chor steht, ging aufgrund der Corona-Pandemie zuletzt durch eine schwierige Phase, in der das gemeinsame Singen in geschlossenen Räumen genauso wenig gestattet war wie die meisten Chorproben und Chor-Aufführungen vor Publikum. Hinzu kam noch der kürzliche Wechsel von Kirchenmusiker Alois Kammerl nach Pfaffenhofen. Die Stadtpfarrei wollte seitdem die Pflege der klassischen Kirchenmusik nicht mehr in der zuvor ausgeübten Art und Weise fortsetzen. Vor einem Jahr wurde bekannt, dass für den Kammerchor St. Sebastian kein Platz mehr unter dem Dach der Pfarrei ist. So formulierte es zumindest damals Stadtpfarrer Herbert Gugler in einer Stellungnahme.

Durch den Weggang von Alois Kammerl, Leiter des Chors, gebe es die Chance für eine Neuausrichtung der Kirchenmusik unter anderem für Gospelmusik, Jugendband und Kinderchor. Zwischen den Zeilen waren auch seine Kritikpunkte am Chor St. Sebastian herauszulesen: Ein „Eigenleben der Kirchenmusik“ habe die Kirche noch nie vorgesehen. Gugler in der damaligen Stellungnahme: „Anders ausgedrückt: Die Gestaltung der Kirchenmusik in Aichach wird im Einklang mit dem Stadtpfarrer – und das bin derzeit nun einmal ich – erfolgen.“ Der Chor probte in kirchlichen Räumen und wurde von Kammerl – er war fast 30 Jahre Kirchenmusiker in Aichach – aufgebaut und dirigiert. Er rief auch mehrere Kinder- und Nachwuchschöre ins Leben.

Bei den Chormitgliedern gibt es Irritationen

Die Entscheidung des Stadtpfarrers sorgte für Enttäuschung und Irritationen – nicht nur bei den Chormitgliedern. In Leserbriefen an unsere Zeitung wurde Gugler kritisiert, aber auch verteidigt. Über drei Jahrzehnte hinweg war der Chor St. Sebastian für ein weit über die Stadtgrenzen hinaus bekanntes hohes künstlerisches Niveau in Kirchenmusik-Konzerten und Messen bekannt. Der Förderverein unterstützte die Veranstaltungen des Chors organisatorisch und finanziell. Damals war noch unklar, ob der Förderverein weiter besteht oder aufgelöst wird. Bei den Mitgliedern des zumindest von der Pfarrei aufgelösten Chors gab es im Herbst 2020 aber schon Überlegungen, unter einem anderen Dach weiter zusammenzubleiben und zu singen. Dass auch die Vereinsförderung weiterhin gewollt und gefragt sei, würden zahlreiche Nachfragen aus der Bevölkerung und der eigenen Mitglieder bestätigen, heißt es jetzt in einer Mitteilung des Vereins.

Karl Moser freut sich als Vorsitzender des „Fördervereins Kirchenmusik im Wittelsbacher Land“ auf zukünftige Veranstaltungen. Foto: Winfried Karg

Der Vorsitzende Karl Moser und seine mitstreitenden Vereinsmitglieder zeigten sich dann auch auf der Versammlung überzeugt, dass die klassischen Werke der Kirchenmusik in Aichach weiter geschätzt seien. Durch die finanzielle Unterstützung des Fördervereins wolle man unter anderem in der Region die Aufführung größerer Werke organisieren, für deren Miterleben interessierte Personen sonst weit fahren müssten.

Die Satzung des Fördervereins, die bis dahin vor allem die Musik an der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt unterstützt hatte, erhielt nun die Neuausrichtung auf der Mitgliederversammlung. Der Verein könne so seine Ziele weiterhin verfolgen und die klassische Kirchenmusik in der Region fördern. Moser erläuterte in der Versammlung: „Damit ändern wir die rechtliche Konstruktion des Vereins – auch im Sinne der Stadtpfarrei“.

Schon am 29. Oktober ist das nächste Konzert geplant

Bei der Mitgliederversammlung stellte der Verein schon die nächsten Aktivitäten vor: Bereits am Freitag, 29. Oktober, um 19 Uhr in Kühbach meldet sich der Kammerchor St. Sebastian mit seinem ersten Auftritt seit Beginn der Corona-Pandemie zurück. Der Eintritt zum Chorkonzert ist frei, jedoch erbittet der Verein Spenden zugunsten der durch die Sommerflut 2021 in Not geratenen Menschen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Anfang Januar des nächsten Jahres kommen dann Spezialisten der Musik Johann Sebastian Bachs aus Leipzig ins Wittelsbacher Land und bringen unter anderem zwei Kantaten und das Osteroratorium von Johann Sebastian Bach zu Gehör. Die musikalische Leitung hat dabei Gotthold Schwarz inne, der bis Ende Juni dieses Jahres der 17. Thomaskantor in Leipzig nach Bach war und damit dessen direkter Nachfolger.

Zum Abschluss gab es noch einen Ausblick auf 2022. Der Kammerchor will dann Bachs große Johannespassion singen, und weitere Kammermusik-Konzerte und musikalische Höhepunkte der Kirchenmusik seien in Vorbereitung. (AZ, cli)