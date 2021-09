Abgeordneter Tomaschko: Präsenzunterricht ist jetzt alternativlos

Plus CSU-Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko hofft, dass die Impfquote in Aichach-Friedberg deutlich steigt. Er fordert, der Präsenzunterricht müsse ab Herbst funktionieren.

Durchgehender Präsenzunterricht für alle Kinder und Jugendliche nach den Sommerferien: Diesen Wunsch, beziehungsweise zumindest diese Hoffnung, hatte Peter Tomaschko vor genau einem Jahr als Bildungspolitiker und auch persönlich als Familienvater mit zwei Schulkindern. Er selbst ging zwar damals schon nicht mehr davon aus und im Herbst 2020 kam es bekanntlich auch anders. Ab Mitte September gibt es für den CSU-Landtagsabgeordneten aus Merching aber überhaupt keine Alternative mehr: Alles, was möglich sei, müsse dafür getan werden, damit Schülerinnen und Schüler in Klassenzimmern unterrichtet werden.