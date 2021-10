AfD will Impfzentrum in Dasing schließen – und blitzt ab

Plus Für die rechtspopulistische Partei ist das Zentrum überflüssig, weil der Großteil gegen das "sogenannte Coronavirus" geimpft ist. Warum der Antrag im Kreisausschuss erst gar nicht behandelt wird.

Eine ziemlich kurze Angelegenheit im Kreisausschuss war ein Antrag der AfD-Fraktion. Die forderte die Schließung des Impfzentrums in Dasing bis spätestens Ende Oktober – und blitzte damit ab. Einfacher Grund: Ein Kreistagsgremium kann über den Antrag gar nicht entscheiden.