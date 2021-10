Aichach-Friedberg/Aindling-Pichl

17:15 Uhr

Mit Reimen siegt ein Münchner beim Poetry-Slam in Pichl

Sein wortgewaltiger Beitrag bekam die meisten Punkte. Henri Kruse aus München siegte beim Poetry-Slam in Schloss Pichl.

Plus Drei Männer und eine Frau treten beim Poetry-Slam in Pichl an. Zwei kommen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Über den Sieg entscheidet nicht der Applaus.

Von Gerlinde Drexler

Worte herausschleudern oder langsam sprechen, die Hand lässig in der Hosentasche oder Bewegungen ganz punktuell einsetzen - beim Poetry-Slam hat jeder seinen eigenen Stil. Der erste von drei literarischen Wettbewerben im Landkreis Aichach-Friedberg findet am Freitagabend auf Schloss Pichl (Markt Aindling) statt. Für viele der knapp 40 Zuschauerinnen und Zuschauer ist es das erste Mal, dass sie bei einem Poetry-Slam dabei sind. Anders ist es bei den vier Vortragenden. Eine spontane Regeländerung ist für sie eine unerwartete Herausforderung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen