Alle Artikel zum Thema "Wohnen im Wittelsbacher Land"

Bauen, Mietpreise, neue Wohnkonzepte: Das Thema Wohnen bringt viele Facetten mit sich - auch im Landkreis Aichach-Friedberg. Wir widmen uns dem Thema mit einer Serie.

Das Thema "Wohnen" betrifft mit seinen vielen Facetten jeden - von den Hausbauern über die Mieter und Vermieter bis zu jenen, die sich dem Thema mit neuen Konzepten widmen. In einer Serie berichten wir in den kommenden Monaten über das „Wohnen im Wittelsbacher Land“ und zur Situation in den einzelnen Kommunen des Landkreises Aichach-Friedberg. (AZ)

