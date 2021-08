Corona: Diese neuen Regeln gelten ab Donnerstag in Aichach-Friedberg

Plus Im Landkreis Aichach-Friedberg sank die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag leicht auf 74,8. Unabhängig von den Inzidenzen gelten ab Donnerstag viele neue Regeln.

In Bayern gilt ab Donnerstag, 2. September, eine neue Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Das Wichtigste: Es gibt keine inzidenzabhängigen Regeln mehr - die einzige Ausnahme ist, dass unter einer Inzidenz von 35 keine 3G-Regel mehr gilt. Der neue entscheidende Indikator ist die "Krankenhausampel", die die Belastung des Gesundheitssystems anhand von belegten Betten auf Normal- und Intensivstationen in den Blick nimmt.